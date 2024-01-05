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Ordu'da öğrenci nefes borusuna yiyecek kaçtı, öğretmenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı - Son Dakika
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Ordu'da öğrenci nefes borusuna yiyecek kaçtı, öğretmenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda bir öğrenci, nefes borusuna yiyecek kaçınca öğretmeni tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Öğretmenin durumu fark edip hemen müdahale etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmen, ilkyardım eğitimi sayesinde öğrencinin hayatını kurtardı.

Ordu\'da öğrenci nefes borusuna yiyecek kaçtı, öğretmenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı
05.01.2024 - 19:23,
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Öğretmenin durumu fark edip hemen duruma müdahale etmesi ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatsa ilçesindeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda 7. Sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö. (12), teneffüs saatinde yiyecek nefes borusuna kaçınca koridora çıktı, arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları durumu fark edince öğrencinin koluna girerek, öğretmenlerine haber verdi. Bu esnada okulun koridorunda bekleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş, öğrencinin durumunu fark ederek 'Heimlich manevrası' ile öğrenciye müdahale etti, öğrenci yeniden nefes aldı.

Öğretmenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Bu tür olaylara karşı ilkyardım eğitimi aldığını söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş, "Öğlen saatlerinde Cuma namazı için abdest almıştım, o esnada bekliyordum. Bu esnada öğrenciler koşarak yanıma geldiler ve bir öğrenci boğazını tutarak geliyordu, tamamen morarmıştı. Daha önce ilkyardım eğitimi aldığımız için çocuğa orada hemen müdahale ettim. Heimlich manevrası ile nefes borusuna kaçan cisim hemen çıktı. Sonrasında çocuk rahat bir nefes adlı. Durum normale dönünce sağlık ekiplerine de gerek kalmadı. O esnada benim orada bulunmam tesadüf ama tüm öğretmenlerimiz aynı şeyi yapardı" diye konuştu.

"Bana sarılıp 'size can borcum var' dedi"

Bakanlığın 2 yılda bir ilkyardım eğitimlerini zorunlu olarak verdiğini ve bunun önemine değinen Bölükbaş, "Sonrasında öğrenci ile görüştüm ve bana sarıldı, 'hocam size can borcum var' dedi. Çocuğu görünce tanıyamadım, normalde açık tenliymiş, o esnada morarmıştı" şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, nefessiz kalan öğrencisinin arkadaşlarının yardımıyla boğazını tutarak öğretmeninin yanına koştuğu, durumu fark eden öğretmenin ise Heimlich manevrası yaparak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığı anlar yer alıyor. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ordu'da öğrenci nefes borusuna yiyecek kaçtı, öğretmenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı - Son Dakika


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