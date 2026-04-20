Öğretmenler Güvenlik için Alanlarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmenler Güvenlik için Alanlarda

20.04.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş üyeleri, tehdit edilen öğretmen için okul önünde toplanarak güvenlik çağrısı yaptı.

(İZMİR) - Eğitim-İş Sendikası üyesi öğretmenler, İzmir Çiğli'de bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeninin, iki öğrenci tarafından tehdit edildiğinin belirtilmesi üzerine, okul önünde toplandı. Yapılan açıklamada, okullardaki güvenlik zafiyetine işaret edilerek, acil önlem çağrısında bulunuldu.

Eğitim-İş 3 No'lu Şube üyeleri, Çiğli'de bulunan Gülen Kora Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı. Bir öğretmenin, öğrencileri korumaya çalışırken tehdit edilmesine tepki gösteren sendika üyesi öğretmenler adına Şube Başkanı Barış Düdü konuştu.

Okullarda yaşanan silahlı saldırıların, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Düdü, "Bu vahim tablo, eğitim sisteminde yaşanan ihmallerin, yanlış politikaların ve okulların güvenlik açısından sahipsiz bırakılmasının açık bir göstergesidir. Eğitim ortamlarının güvenli olmaktan uzaklaştığı, öğretmenlik mesleğinin sistematik olarak değersizleştirildiği ve öğrencilerin geleceğe dair umutlarının zayıflatıldığı bu süreç kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır" dedi.

Olayın detaylarını paylaşan Düdü, öğretmenin, Telegram'da okul saldırılarına ilişkin paylaşımları görüp korkuya kapılan iki öğrencinin yardım talebi üzerine ailelerinden izin alarak onları evlerine bırakmak istediği sırada, okul otoparkından çıkarken iki kişi tarafından aracının önünün kesildiğini aktardı.

Barış Düdü, şunları kaydetti:

"Öğretmenimiz ölümle tehdit edilmiş, 'Seni delik deşik ederiz' denilmiştir. Bunun üzerine polisi aramış, şüpheliler olay yerinden kaçmıştır. Buradan Türkiye kamuoyuna sesleniyorum, karakola giden öğretmenimizin ifadesi alınırken, karakoldaki emniyet mensupları tarafından 'Savcının elinizde ses kaydı yoksa, görüntü yoksa pek yapacak bir şey yok, savcı bir şey yapmaz' şeklindeki tavrı bizi şaşkına ve hayrete düşürmüştür. Bu öğretmen çocukları korumakla mı uğraşsın? Kendini korumakla mı uğraşsın? Ses kaydı, görüntü almakla mı uğraşsın? Polisi mi arasın? Bu öğretmen o sırada ne yapsın? Hepimize gizli kayıt almanın, ses kaydı almanın, görüntü almanın kamusal alanlar dışında yasak olduğu söylenmiyor mu? Her şey somut ve ortadayken, ortada şahitler varken neden yokuşa sürülmektedir yargı? Derhal gereğinin yapılmasını buradan istiyoruz ve uyarıyoruz. Eğer gerekleri yapılmazsa biz bu okulun önünden ayrılmayız. Bu okulun öğretmenleri sahipsiz değildir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenler Güvenlik için Alanlarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:05:01. #7.13#
SON DAKİKA: Öğretmenler Güvenlik için Alanlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.