Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Gecikme Uyarısı - Son Dakika
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Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Gecikme Uyarısı

Öğretmenlik Meslek Kanunu\'nda Gecikme Uyarısı

DES Sekreteri Güleç, Bakanlığa çağrıda bulunarak öğretmenlik kariyer takviminin açıklanmasını istedi.

16.12.2024 09:29
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Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ancak uygulaması ile somut hiçbir adım atılmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaptığı açıklamayla Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ilgili kariyer basamakları takviminin biran evvel ilan edilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Güleç, 300 bine yakın öğretmenin bakanlığın açıklayacağı takvimi beklediğini belirterek sürecin gecikmesinden dolayı yaşanabilecek mağduriyetlere dikkat çekti.

DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç sözlerinin devamında şu hususlara yer verdi: "Bu yıl hem başöğretmenlik hakkı kazanan öğretmenlerimiz hem de uzman öğretmenlik hakkı kazanmış binlerce öğretmenimiz bakanlığın başvuru takvimini ilan etmesini bekliyorlar. Sayın Bakan daha önce basına verdiği demeçlerde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaşmasını müteakip gerekli sürecin başlamasına yönelik çalışma içinde olduklarını belirtmişlerdi. Ancak süreç oldukça uzamış ve biran evvel bir adım atılmazsa 15 Ocak 2025 itibariyle binlerce öğretmenimizin mağdur olması ihtimali gün yüzüne çıkmıştır. Bizler bu ihtimali düşünmek istemiyoruz ancak bakanlığın takvimi ilan edip başvuruları almamış olmasını da düşündürücü buluyoruz. 300 bine yakın öğretmenimiz gerekli eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını ibra edip unvanlarını ne zaman alacaklardır?

Burada altını çizerek bir kez daha bir durumu ifade etmek isteriz. Zira burada önemli olan bu unvanlar değil öğretmenlerimizin mali haklarıdır. Her daim ifade ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Öğretmen, öğretmendir. Bunun başına, sonuna ilave kelimeler getirmenin bir anlamı yoktur. Bizi bu noktada esas ilgilendiren husus öğretmenlerimizin mali haklarıdır. 15 Ocak itibariyle gerekli tazminatı hak etmiş öğretmenlerimizin daha fazla bekletilmemesi gerçeğidir.

Bakanlıktan beklentimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi Ocak itibariyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik tazminatlarını alacak şekilde takvimin ilan edilmesi ve zaman darlığı da düşünülerek eğitimlerin tamamının online bir şekilde ivedilikle tamamlanmasıdır. Böylece gerekli sertifikasyon süreci tamamlanarak gerekli hak edişler temin edilmeli ve hiçbir öğretmenimiz mağdur edilmemelidir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda Gecikme Uyarısı - Son Dakika

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