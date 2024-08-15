Başkan Umut Yılmaz, Öğümsöğüt Mahallesi\'nde halkla buluştu

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Öğümsöğüt Mahallesi ziyaretinde konuşan Başkan Umut Yılmaz, "Dedikodular artık tutmuyor ve bırakılmalı. Şu ana kadar 150 ton gıda paketi dağıttık. Ben, bu gıda paketlerini dağıtırken övünmüyorum, aksine üzülüyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri, halkla birebir iletişim kurma ve sorunları yerinde tespit etme açısından büyük önem taşıyor. Başkan Umut Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana sık sık gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında bu kez Öğümsöğüt Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, mahalle halkının yoğun ilgisi ve samimi karşılaması eşliğinde gerçekleşen ziyarette, vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini not aldı.

"Hiç bu kadar kalabalıkla karşılanan bir siyasi olmadı"

Ziyaret sırasında konuşan Öğümsöğüt Mahalle Muhtarı Ökkeş Daşgın, Başkan Yılmaz'a minnettar olduklarını dile getirerek, "Başkanım, size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Öğümsöğüt Mahallesinde bugüne kadar hiç bu kadar kalabalıkla karşılanan bir siyasi olmadı" şeklinde konuştu.

"Bu dedikodular artık tutmuyor"

Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, hakkında yayılan bazı asılsız dedikodulara da değindi. Hizmet odaklı bir anlayışla çalıştığını ve halkın refahı için her zaman doğru olanı yapmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Yeni bir belediye başkanıyım. Hakkımda, bir camiyi bakıma alıyoruz, hemen bir laf duyuyorum ki 'Kuran kursunu kapatmış.' deniliyor. Minareyi bakıma alıyoruz, boya yapacağız, 'Camiyi kapatmış.' diyorlar. Ancak ben, köylü bir adamım. Sülalem, babaannem, dedem, amcalarım, yengem, halam; hacı bir aileden geliyorum. Bu dedikodular artık tutmuyor ve bırakılmalı" dedi.

"Evine 1 tane ekmek götürebilirsek ne mutlu bize"

Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında Şehitkamil Belediyesinin yürüttüğü sosyal yardımlar hakkında bilgi vererek, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik yapılan çalışmalardan söz ederek, "Şu ana kadar 150 ton gıda paketi dağıttık. Ben bu gıda paketlerini dağıtırken övünmüyorum, aksine üzülüyorum. Adam evlenmiş, asgari ücretle geçinmekte zorlanıyor. Bu gencin evine 1 tane ekmek götürebilirsek ne mutlu bize. Burada 3 belediye başkanıyız. 3 belediye başkanının, 'Ben daha iyi yaparım.' diye yarışması lazım" İfadelerine yer verdi.

"Taleplerinizi yazılı olarak iletin"

Ziyaret boyunca vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini sunan Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerine sorunlarını ve taleplerini yazılı olarak belediyeye iletmeleri gerektiğini hatırlattı. Yazılı iletişimin sorunların çözümünde daha etkili olduğunu dile getiren Başkan Umut Yılmaz, "Bana lütfen sorunlarınız varsa iletin. Söz uçar yazı kalır. Bana bir şey söylediğiniz zaman, yazı ile belediyeye sunun" diye konuştu.

Yılmaz, halkın her türlü talebine ve sorununa kulak verdiklerini, ancak resmi yollardan iletilen taleplerin daha hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ifade eden Başkan Umut Yılmaz, Şehitkamil'i daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için halkın görüş ve önerilerini her zaman dikkate alacaklarını vurguladı. - GAZİANTEP