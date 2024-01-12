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Ogün Abi Derneği, Regaip Kandili'nde 250 aileye tavuk dağıttı - Son Dakika
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Ogün Abi Derneği, Regaip Kandili'nde 250 aileye tavuk dağıttı

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, Regaip Kandili nedeniyle ihtiyaç sahibi 250 aileye tavuk dağıttı. Dernek başkanı Ogün Sever Okur, yardımların yıl boyu devam edeceğini vurgulayarak, sosyal medya sayesinde insanlar arasında köprü görevi gördüklerini belirtti.

Ogün Abi Derneği, Regaip Kandili\'nde 250 aileye tavuk dağıttı
12.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:15
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Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, Regaip Kandili nedeniyle 250 aileye tavuk dağıttı.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un başkanlığını yaptığı Ogün Abi Derneği, ihtiyaç sahibi aileleri Regaip Kandili'nde de unutmadı.

Merkez Yüreğir ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin bulunduğu mahallelere giden Ogün Sever Okur ve dernek görevlileri 250 aileye tavuk dağıttı. İhtiyaç sahibi ailelere yardımların yıl boyu devam edeceğini vurgulayan Ogün Sever Okur, "Sadece kandil ve önemli günlerde değil. Bütün yıl boyu ailelerin yanında olacağız. Bizlere gelen yardımların hepsini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz ve dağıtmaya devam edeceğiz. Sosyal medya sayesinde insanlar arasında köprü görevi görüyoruz. Çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım edince kendimi mutlu hissediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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