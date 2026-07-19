Adana'da evinde ölü bulunan Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş, Kozan'da toprağa verildi.

Geçtiğimiz cuma günü mesaisinin ardından evine giden Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş'tan bir süre haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek şahsın yaşadığı ikamete gitti. Eve giren arkadaşları, Karakuş'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Karakuş'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Karakuş'un naaşı, yapılan işlemlerin ardından memleketi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın köyü Yağlıören Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından uzman çavuş toprağa verildi. - ADANA