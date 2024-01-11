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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Regaip Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Regaip Kandili için mesaj yayımladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kandillerin dini duyguların yoğunluk kazandığı zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermemiz gerektiğini belirtti. Başkan Kılıç, Regaip Kandili'nin başlangıcı olan üç ayların hanelerin bereketle dolup taşmasını temenni ettiğini ifade etti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Regaip Kandili için mesaj yayımladı
11.01.2024 - 09:31,
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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kandillerin, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı zaman dilimleri olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Üç Aylar, feyizli ve bereketli bir maneviyat kapısıdır. Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz" dedi.

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, "Manevi havası çok yüksek, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar aralandığı, dualarının kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı bir zaman dilimi olan üç aylara girmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah'a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükrediyorum. İdrak edeceğimiz Regaip Kandil'inin, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine vesile olacağına inanıyorum. Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu manevi hasat mevsiminde hanelerimizin bereketle dolup taşmasını temenni ediyorum. Ülkemiz ve İslam aleminin, Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gün ve gecelerin Gazi Şehrimize, Oğuzelimiz'e, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Regaip Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika


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