Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı: 'Baraj Patladı' Videosu Yeniden Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı: 'Baraj Patladı' Videosu Yeniden Gündemde

17.07.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sonrası Oğuzhan Uğur ve 6 kişi gözaltına alındı, 'baraj patladı' videosu viral oldu.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada daha önce gündem olan "baraj patladı" videosu yeniden dolaşıma girdi.

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve deprem döneminde yapılan paylaşım sonrası büyük tartışmalara neden olan video, gözaltı haberlerinin ardından kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Birçok sosyal medya platformunda yeniden paylaşılan görüntüler, gündemin en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.

Videonun yeniden yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, deprem döneminde yaşanan bilgi kirliliğini ve sosyal medyada doğrulanmamış içeriklerin oluşturduğu etkileri yeniden tartışmaya başladı.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki barajların çatladığı yönündeki paylaşımları sonrası bölgede paniğe neden olduğu, bazı vatandaşların kurtarma çalışmalarını bırakarak güvenli bölgelere gitmeye çalıştığı ve bu nedenle çok sayıda kişinin mağduriyet yaşamasına neden olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Oğuzhan Uğur, Sivil Toplum, Teknoloji, 3. Sayfa, Magazin, Ahbap, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı: 'Baraj Patladı' Videosu Yeniden Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik

12:59
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:25:28. #7.13#
SON DAKİKA: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı: 'Baraj Patladı' Videosu Yeniden Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.