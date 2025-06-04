Oğuzlu'da Hasan Gemici'nin Adını Taşıyan Spor Kompleksi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Oğuzlu'da Hasan Gemici'nin Adını Taşıyan Spor Kompleksi Açıldı

Oğuzlu\'da Hasan Gemici\'nin Adını Taşıyan Spor Kompleksi Açıldı
04.06.2025 23:36  Güncelleme: 23:44
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Samsun'un Terme Belediyesi, 1952 Helsinki Olimpiyatları Güreş Şampiyonu Hasan Gemici'nin adını yeni yapılan Oğuzlu Mahallesi'ndeki spor tesisine verdi. Belediye Başkanı, bu adın genç nesillere örnek olması ve milli gururu yaşatması açısından önemli olduğunu belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediyesi Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısında aldığı kararla, 1952 Helsinki Olimpiyatları Güreş Şampiyonu Hasan Gemici'nin adını, Oğuzlu Mahallesi'nde yeni yapılan spor tesisine verdi.

Terme Belediye Meclisi, ilçenin spor ve tarihindeki önemli şahsiyetleri onurlandırmaya devam ediyor. Alınan son kararla, kısa süre önce yapımı tamamlanan ve modern imkanlara sahip Oğuzlu Mahallesi'ndeki yeni spor tesisi, "Oğuzlu-Hasan Gemici Spor Kompleksi" olarak adlandırılacak.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğduğu topraklardan çıkarak ülkemize olimpiyat altın madalyası kazandıran, adını dünya güreş tarihine altın harflerle yazdıran Hasan Gemici gibi büyük bir sporcumuzun adını, yeni nesillere örnek teşkil etmesi ve onun azmini yaşatmak amacıyla ölümsüzleştirmek bizler için büyük bir onurdur. Oğuzlu Mahallemizde yapımı tamamlanan 'Oğuzlu-Hasan Gemici Spor Kompleksi', hemşehrilerimizin spor yapabileceği modern bir alan olmasının yanı sıra, milli gururumuz Hasan Gemici'nin adını nesiller boyu yaşatacak bir vefa anıtı olacaktır. İlçemizden çıkan her değeri hatırlamak ve onlara sahip çıkmak, bizim temel sorumluluğumuzdur" dedi.

Hasan Gemici, 1927 yılında Samsun'un Terme ilçesinde dünyaya geldi. Güreşe nispeten geç bir yaşta, 1949'da İzmit'te başlamasına rağmen, yeteneği ve azmiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle kendine has ve etkili güreş tekniklerinden biri olan "ters sarma" ile tanındı ve bu teknikle birçok rakibini mağlup etti. Güreş kariyerinde efsanevi güreşçi ve antrenör Yaşar Doğu'nun önemli bir rolü oldu. Yaşar Doğu'nun disiplinli antrenman metotları ve güreş felsefesi, Gemici'nin başarısında büyük pay sahibi oldu. Gemici'nin kariyerinin zirvesi, 1952 Helsinki Yaz Olimpiyat Oyunları oldu. Türk güreşinin altın çağında, Yaşar Doğu'nun da başını çektiği güçlü Türk güreş takımıyla birlikte Helsinki'ye giden Gemici, Serbest stilde 52 kilogramda mücadele ederek Olimpiyat Şampiyonu unvanını kazandı. Gemici, 25 Haziran 2001 tarihinde Kocaeli'nde 74 yaşında hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oğuzlu'da Hasan Gemici'nin Adını Taşıyan Spor Kompleksi Açıldı - Son Dakika

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