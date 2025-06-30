OKA yönetim kurulu Çorum'da toplandı - Son Dakika
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OKA yönetim kurulu Çorum'da toplandı

OKA yönetim kurulu Çorum\'da toplandı
30.06.2025 21:16
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Çorum'da düzenlenen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Haziran ayı yönetim kurulu toplantısında, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi çerçevesinde Orta Karadeniz Bölgesi'ne özel 16 yeni başlıkta teşvik sunulacağının müjdesi verildi.

Çorum'da düzenlenen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Haziran ayı yönetim kurulu toplantısında, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi çerçevesinde Orta Karadeniz Bölgesi'ne özel 16 yeni başlıkta teşvik sunulacağının müjdesi verildi.

Çorum'da düzenlenen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 174. yönetim kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan'ın ev sahipliğinde, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan OKA Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin vizyonu doğrultusunda yeni bir bölgesel kalkınma yaklaşımının benimsendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin daha seçici ve odaklı olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Yeni teşvik paketi istihdam, üretim, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı olarak, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi olmak üzere iki temel eksende yapılandırılmıştır" dedi.

Düzenlenen toplantıda konuşan OKA Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı ise, "Türkiye Yüzyılında 2053 vizyonu doğrultusunda, 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı dönemi için bölgesel kalkınma politikalarının vizyonu 'potansiyellerinin değerlendirilmesi ile gelişmişlik farklarının azaldığı, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlayarak rekabetçiliği artan, dirençli ve ülke kalkınmasına maksimum katkı sağlayan bölgelere sahip olmak' şeklinde belirlenmiştir. Yeni dönemde bu vizyonu hayata geçirmek üzere bölgesel düzeyde sağlanan desteklerde, bölgesel kalkınma alanında mekana duyarlı politika yaklaşımı benimsenmekte, yerleşimlerin kendine özgü sorun ve ihtiyaçları yanında potansiyelleri de dikkate alarak kalkınma stratejileri geliştirilmektedir. İşte bu yeni bölgesel kalkınma yaklaşımının sahaya yansımasını sağlamak üzere 2000'li yılların ikinci çeyreğinde hem ülkemiz hem de bölge şehirlerimiz için yatırımların teşviki için yeni bir dönem başlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik Sistemi daha seçici ve odaklı bir şekilde tasarlanmıştır. Yeni teşvik paketi istihdam, üretim, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı olarak, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi olmak üzere iki temel eksende yapılandırılmıştır. Bu yapı, yatırım kararlarının yönlendirilmesinde daha stratejik, sürdürülebilir ve yerel kalkınmaya duyarlı bir yaklaşım benimsemektedir. Toplantımızın ilk bölümünde, Teknoloji Hamlesi - Yerel Hamlesi - Stratejik Hamle olmak üzere üç ana başlıkta uygulanacak olan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programı kapsamında hazırlık çalışmaları bir buçuk yılı aşkın süren, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Yatırım Destek Ofisleri tarafından arka plan hazırlıkları yürütülen, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Paketi hakkında Yatırım Destek Ofisi koordinatörlerimizden bilgi alacağız. Yerel Kalkınma Hamlesi, illerin rekabet gücünü artıracak, yerel ekonomik potansiyellerini değerlendirecek ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak şekilde tasarlanmıştır" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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