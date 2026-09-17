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Okul bahçe görevlileri görev başında

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Okul bahçe görevlileri görev başında
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aile Eğitim Programı" (AEP) kapsamında bugüne kadar kent genelinde binlerce vatandaşa eğitim verildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aile Eğitim Programı" (AEP) kapsamında bugüne kadar kent genelinde binlerce vatandaşa eğitim verildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması amacıyla başlattığı eğitim ataklarına hız kesmeden devam ediyor. Aile yapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, Erzurum il merkezi ve bağlı tüm ilçelerde yoğun bir eğitim faaliyeti yürütülüyor.

5 Modül ve 23 Başlıkta Hayati Eğitimler

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımlardaki verilere göre; "Daha Güçlü Aile, Daha Sağlıklı Toplum, Daha Aydınlık Yarınlar" mottosuyla yürütülen program, ailelerin ihtiyaç duyabileceği tüm alanları kapsıyor. Eğitimler; Aile İçi İletişim, Çocuk Gelişimi, Ailede Değerler, Sağlıklı Yaşam ve Toplumsal Uyum olmak üzere toplam 5 ana modül ve 23 farklı alt başlıktan oluşuyor.

5 Bin 624 Vatandaşa Sertifika/Eğitim Dokundu

Erzurum genelinde sahada aktif olarak sürdürülen çalışmaların meyveleri de verilere yansıdı. İl merkezi ve ilçelerde düzenlenen eğitim programlarına katılan 5 bin 624 kişi, programı başarıyla tamamlayarak bilinçli aile olma yolunda önemli bir adım attı.

Yetkililer, güçlü bir toplumun temelinin güçlü aile bağlarından geçtiğini vurgulayarak, ilçe merkezleri ve bağlı köylerde eğitim faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
ErzurumBahçeYerelSon Dakika

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