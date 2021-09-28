Üye Girişi
Okul kantinlerinde sıkı denetim - Son Dakika

Okul kantinlerinde sıkı denetim

28.09.2021 14:36
Okul kantinlerinde sıkı denetim, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri sıkı denetime alındı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri sıkı denetime alındı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda faaliyette olan kantin, büfe, kafeterya gibi gıda satışının yapıldığı alanlarda denetimler yapıldı. Kurallara uymayan kantin işletmeciler hakkında da cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kantin işletmecilerine satışa sundukları gıda ürünlerinin öğrencilerin sağlığı açısından son derece önemli. Özellikle son kullanma tarihi yaklaşmış ve geçmiş ürünlerin satışının yapılamaması, hazır gıda ürünlerinin üretilmesinde de hijyen kurallarına uyulması hususunda ki uyarılar yaptık. Zabıta ekiplerimiz eğitim öğretim yılının başlamasıyla kantinlerde başlatılan denetimlerini sürekli olarak gerçekleştirecek" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Okul kantinlerinde sıkı denetim

Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Zabıta, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okul kantinlerinde sıkı denetim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? 14:30 Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak 14:24 Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı 14:18 Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı
Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim 14:06 Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı 13:50 Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor 13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
Tunceli'de gergin anlar! Yurtta geçici olarak kalan 4 öğrenci çıkarılınca, ortalık karıştı 12:16 Tunceli'de gergin anlar! Yurtta geçici olarak kalan 4 öğrenci çıkarılınca, ortalık karıştı PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti 12:07 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti

Son Dakika Haberleri
14:30 Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?
14:23 Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak
14:20 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021
14:18 Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı
14:14 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi
13:57 Silindir aracı yokuş aşağı kaydı, 1 işçi hayatını kaybetti
13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor
13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek
İrfan Can Eğribayat, G.Saray maçındaki hatası hakkında konuştu: Herkesin yiyebileceği bir gol İrfan Can Eğribayat, G.Saray maçındaki hatası hakkında konuştu: Herkesin yiyebileceği bir gol         
14:36
150 kişinin yaşadığı binanın kolonları 7 kişilik ekip tarafından kırılmaya çalışıldı 150 kişinin yaşadığı binanın kolonları 7 kişilik ekip tarafından kırılmaya çalışıldı         
14:28
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021         
14:20
Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi         
14:14
Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor         
13:52
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar         
13:35
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek         
13:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak         
12:15
Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti         
12:01
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 14:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Okul kantinlerinde sıkı denetim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement