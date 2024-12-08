Okul Sporları Masa Tenisi Müsabakaları Sona Erdi

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Okul Sporları Genç Kızlar İl Birinciliği Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda Çobanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Sandıklı Kız Anadolu Lisesi ikinci, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi üçüncü olurken Şuhut Kız Anadolu Lisesi ise 4'üncü oldu.

Okul Sporları Genç Kızlar İl Birinciliği Masa tenisi Müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda sona erdi. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödüller, İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, genç sporculara gösterdikleri azim ve başarılarından dolayı tebrik ederken, sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri gerektiğini ifade etti. Bu tür organizasyonlar, sadece gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onlara hedefler koymayı, takım çalışmasını ve azimle çalışmayı öğretir. Gençlerimizin başarıları, bizlere sporun gücünü ve gençlerin potansiyelini bir kez daha hatırlatıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR