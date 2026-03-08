Okula gidemedikleri için hayalleri yarım kaldı

Gaziantep'te "kızlar okumaz" gibi çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ve hayalleri yarım kalan kadınlar, okuma-yazma kursuna katılarak yıllar sonra hayallerini gerçekleştiriyor.

Şahinbey ilçesinde yaşayan ve çocukken çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınlar, okuma-yazmayı öğrenmek için gösterdikleri gayretle kursa katılan kadınlara örnek oldu. Yıllardır okuma-yazma hayali kuran, yıllar sonra kalem, defter, kitapla buluşan ve sırayla tanışan kadınlar, hayallerinin peşinden giderek okuma-yazma öğrendi.

Aralarında aileleri tarafından okula gönderilemeyenlerinde bulunduğu kadınlar, yıllardır içinde ukde olan okuma-yazma hayalini evlendikten sonra gerçekleştirmeye karar verdi.

Ellerine kalem defter almanın mutluluğunu yaşıyorlar

Kimseden yardım almadan hayatlarını sürdürebilmek ve hayallerini gerçekleştirmek için yıllar sonra ellerine kalem defter almanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlar için Vatan Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisinde açılan kursta okuma yazma öğreniyor.

Okuma-yazma bilmedikleri için günlük hayatta zorluklar yaşayan kadınların hayalleri arasında yardım almadan istedikleri otobüse ve dolmuşa binebilmek, hastanede muayene sırasını takip edebilmek ve ehliyet alabilmek yer alıyor.

Kursa katılarak hem okuma-yazma öğrenen hem de sosyalleşen, evdeki işlerinden kalan zamanlarında da ders çalışan kadınlar, geç de olsa en büyük hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Kursumuzda okuma-yazma öğreniyorlar"

Kurs eğitmeni Emine Yıldırım, "Gençlik ve çocukluk dönemlerinde çeşitli nedenlerle okula gidemeyen, okuma-yazma öğrenemeyen, teyzelerimiz ve ablalarımız bizim kursumuza gelerek okuma-yazma öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz okuma-yazma öğrenmeyi çok istiyorlar. Kursiyerlerimiz bu anlamda çok hevesliler ve istekliler. Kursiyerlerimizden kimileri kursa ilk geldiklerinde 'yapamayacağım' diyenler oluyor. Fakat kursa devam ettiklerinde azimli oluyorlar. Ben bile bu kadar hevesli olacaklarını hiç düşünmemiştim. Ben kursiyerlerimizin gözlerinde zamanında yaşayamadıkları okul heyecanını ve okuma-yazma öğrenememenin sıkıntılarını görebiliyorum" dedi.

"Ödevlerini küçük bir çocuk heyecanıyla yapıyorlar"

Okuma-yazma eksikliği nedeniyle başkalarından yardım istemekten rahatsız olanların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, "Kursiyerlerimiz okuma-yazma için büyük çaba sarf ediyorlar. Gerçekten güzel de ilerliyoruz. Şahinbey Belediyemizin sağladığı imkanlar doğrultusunda buradayız. Belgelerini aldıkları zaman kursiyerlerimiz çok seviniyor. Çünkü sadece okuma-yazmakla kalmak istemediklerinin farkındayım. İkinci kademe eğitimi almak istiyorlar. Bu doğrultuda onlara eğitim vermeye çalışıyorum. Sonrasında ehliyet almak gibi bir durumları var. Eşlerinin elinden arabayı almak istiyorlar. Çocukları ve torunları olmasına rağmen, yaşları da ileri bir seviyede olmasına rağmen azimliler. Kadınlar büyük bir azim göstererek kursa geliyorlar. Bütün ödevlerini küçük bir çocuk heyecanıyla yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"En büyük hayalim doktor olmaktı"

Kursiyerlerden 55 yaşındaki Fatma Kaplan ise, "Köyümüzde okul vardı. Fakat okula sadece erkek çocukları gönderiliyordu. Kız çocukları okula gönderilmiyordu. Biz çok üzülüyorduk. Fakat sesimizi çıkartmıyorduk ve bir şey diyemiyorduk. Çünkü köydeki herkes kızları okula göndermiyordu. Sonra büyüdük, evlendik ve çocuk sahibi olduk. Okuma-yazma öğrenme imkanımızda yoktu. Şimdi çok şükür bu kursa geliyorum. Okuma-yazma öğreniyorum. Keşke çocukken okula gitseydim ve 20-30 sene önce okuma-yazma öğrenseydim. Okuma-yazma bilmediğim için çok zorluk çektim. Eğer okusaydım meslek sahibi olacaktım. En büyük hayalim doktor olmaktı. Fakat hayalimi gerçekleştiremedim" diye konuştu. - GAZİANTEP