Okulda kavga ihbarına giden polise, öğrencilerden sürpriz kutlama

Samsun'da okulda kavga ihbarına giden polise, öğrenci ve öğretmenler tarafından sürpriz yapıldı. Öğrenciler polise çiçek takdim edip pasta kesip Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümünü kutladılar.

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla okulda görevli okul polisi Murat Kaya'ya kutlama programı düzenlendi. Polise, okulun koridorunda kavga çıktığı haberi verildi. Kavgaya müdahale etmek için koşarak olay yerine giden polis memuru Murat Kaya, öğrenci ve öğretmenlerin sürpriziyle karşılaştı.

Öğrenciler ve öğretmenler polis memurunun polis bayramını kutlayıp çiçek takdim edip pasta kestiler ve müzik eşliğinde oynayıp unutulmaz bir gün yaşadılar. 27 yıllık polis memuru olan Murat Kaya, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - SAMSUN