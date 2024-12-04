Okuldan Derneğe Wolker Bağışı

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Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'ne wolker(yürüteç) hediye etti.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi ve öğretmenler, geri dönüşüm yoluyla topladıkları plastiklerden elde ettikleri gelirle bir adet wolker aldı. Eğitimciler bu yürüteci sakatlar derneğine bağışladı. Derneğin Bafra Şube Başkanı Recep Köksal, okul idarecileri ve öğrencilere teşekkür etti. - SAMSUN