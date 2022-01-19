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'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar - Son Dakika

'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar

19.01.2022 11:41
'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar

Erzurum'da lise öğrencileri 'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında vatandaşlara kitap dağıttı.

Erzurum'da lise öğrencileri 'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında vatandaşlara kitap dağıttı.

Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri 'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında Erzurum Tren Garında Kars'tan İstanbul'a giden yolculara kitap ve dergiler dağıttı.

Okul Müdürü Merdan Çolak, bu projenin Erzurum'da başarıyı artırma projesi olan Erbap kapsamında yapıldığını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Salih Kaygusuz'a, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Nurullah Yavilioğlu'na, okul öğretmenlerine ve öğrencilerine, ayrıca kendilerini destekleyen Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ile Erzurum Tren Garı Müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar
'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar
'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar
'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar
'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar
'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar

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Erzurum, Kitap, Lise, Tren, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Okullu Okulsuz Okuyoruz' projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar - Son Dakika
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