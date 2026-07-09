Öküz Arabası Gelecek Nesillere Emanet

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale Köyü'nden Zeki Hükümdar, 12 yıl çobanlık yaparak satın aldığı ve hayatının en önemli hatıralarını taşıyan öküz arabasını Karakoyunlu Ata Ocağı'na bağışladı.

Bağış dolayısıyla düzenlenen törene

Teslim programına AKI-DER Başkanı Canan Avşar Uzun, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Katılımcılar, kültürel mirasa yaptığı anlamlı katkı dolayısıyla Zeki Hükümdar'a teşekkür etti.

Zeki Hükümdar da "Bu arabayı alabilmek için 12 yıl çobanlık yaptım. Eşimi bu arabayla gelin getirdim, yıllarca yük taşıdım. Şimdi ise gelecek nesillere emanet ediyorum." dedi.

Karakoyunlu Ata Ocağı Kurucusu ve İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu ise bağışın yalnızca bir araç değil, Anadolu'nun emek ve yaşam kültürünün de emaneti olduğunu belirterek, Zeki Hükümdar'ın adının Karakoyunlu Ata Ocağı'nda yaşatılacağını ifade etti.