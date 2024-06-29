Oltu 25 Mart Spor Erzurum Şampiyonu - Son Dakika
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Oltu 25 Mart Spor Erzurum Şampiyonu

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Erzurum U12 liginde namağlup olarak şampiyon olan Oltu 25 Mart spor kupasını aldı. Oltu 25 Spor U12 takımı, Erzurum Yakutiyespor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Takım sporcuları ve yöneticiler, desteklerini esirgemeyen Oltu Belediyesi ve Çoruh Demir Çelik A.Ş.'ye teşekkür etti.

29.06.2024 12:22  Güncelleme: 12:45
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- Oltu 25 Mart Spor Erzurum şampiyonu

ERZURUM - Erzurum U12 liginde namağlup olarak şampiyon olan Oltu 25 Mart spor kupasını aldı.

Erzurum Serkan Daş Sigorta U12 Ligi'nde gruplarını birinci tamamlayan takımların final mücadelesinde Oltu 25 Mart Spor, Erzurum Yakutiyespor'u 3-2 mağlup ederek 2023-2024 sezonunu namağlup olarak tamamladı ve şampiyon oldu. İki yıldır yeşil sahalardan uzak kalan Oltu 25 Martspor yeniden filizlendi ve Oltu 25 Spor U12 takımı ile Erzurum birincisi olarak kupayı aldı.

Erzurum 3 Temmuz Stadyumunda oynan final maçı sonrası Oltu 25 Spor U12 takımı kaptanı Saldıray Berk kupayı kaldırdı. Takım sporcuları saha içerisinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar. Yöneticiler ve sporcular takıma desteklerini esirgemeyen Oltu Belediyesi ve Çoruh Demir Çelik A.Ş. ye teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA

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