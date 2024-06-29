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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

- Oltu 25 Mart Spor Erzurum şampiyonu

ERZURUM - Erzurum U12 liginde namağlup olarak şampiyon olan Oltu 25 Mart spor kupasını aldı.

Erzurum Serkan Daş Sigorta U12 Ligi'nde gruplarını birinci tamamlayan takımların final mücadelesinde Oltu 25 Mart Spor, Erzurum Yakutiyespor'u 3-2 mağlup ederek 2023-2024 sezonunu namağlup olarak tamamladı ve şampiyon oldu. İki yıldır yeşil sahalardan uzak kalan Oltu 25 Martspor yeniden filizlendi ve Oltu 25 Spor U12 takımı ile Erzurum birincisi olarak kupayı aldı.

Erzurum 3 Temmuz Stadyumunda oynan final maçı sonrası Oltu 25 Spor U12 takımı kaptanı Saldıray Berk kupayı kaldırdı. Takım sporcuları saha içerisinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar. Yöneticiler ve sporcular takıma desteklerini esirgemeyen Oltu Belediyesi ve Çoruh Demir Çelik A.Ş. ye teşekkür ettiklerini ifade ettiler.