Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek - Son Dakika
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Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek

11.03.2022 13:14
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek

Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyası kapsamında Oltu'da yaptığı saha çalışmalarının sonuncusu Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyası kapsamında Oltu'da yaptığı saha çalışmalarının sonuncusu Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt'un daveti üzerine, Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca ile Oltu basınından Dursun Murat Aydın ve Erkan Erdoğan kan vererek bağış kampanyasına destek oldu.

Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, "Bir damla kan bin umuttur sözünden hareket ederek Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebep ile düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır" dedi.

Erzurum Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Uzmanı Turgay Burul, "Kan veren kişinin yorgunluk, stres, baş ağrısı ve yüksek tansiyon gibi bulgular ortadan kalkmaktadır. Yani kan veren kişi huzur bulmaktadır. Bir kişi kan bağışı ile 3 kişiye yardım edebilmektedir. Yenidoğan ünitelerinde, kalp nakli ameliyatlarında ve acil vakalarda çok fazla kana ihtiyaç duymaktayız. Oltuluların göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri kan bağışı kampanyasına yoğun katılım sağladı. - ERZURUM

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek

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Kan Bağışı, Kızılay, Erzurum, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek - Son Dakika


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