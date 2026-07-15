Oltu\'da 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen anma programlarında, 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edildi.

Anma etkinlikleri, Aslanpaşa Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla başladı. Programa katılan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları vererek 15 Temmuz şehitleri için dualar etti. Mevlid programının ardından ilçe protokolü ve vatandaşlar Aslanpaşa Şehitliği'ni ziyaret etti. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından yapılan duanın ardından şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, duygu dolu anlar yaşandı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek onların acılarını paylaştı. Ziyaretlerde devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulanırken, ailelere destek ve minnet duyguları ifade edildi. Düzenlenen anma programlarına Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Hakan Yay, Oltu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumhuriyet Savcısı M. Mustafa Yılmaz, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, demokrasiye sahip çıkmanın ve milli birlik ruhunun önemine vurgu yapılırken, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı. - ERZURUM