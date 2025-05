Oltu\'da Anneler Günü Özel Etkinliği

Erzurum'un Oltu ilçesinde AK Parti Kadın Kolları, anneleri buluşturan bir program düzenledi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde AK Parti Kadın Kolları, annelere özel anlamlı bir etkinliğe imza attı. Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Oltulu kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Oltu Kadın Kolları Başkanı Serap Aslan, annelerin yaşamdaki yeri ve önemine vurgu yaparak şunları söyledi, "Vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar yetiştiren bütün annelerimiz çok kıymetli. Hayatımız boyunca yanımızda olan, bizi her durumda koruyup kollayan annelerimiz için söylenecek sözler hiçbir zaman tam anlamıyla yeterli olmayabilir. Yine de sevginizi gösterecek birkaç cümle her şeyi anlatabilir. Hayat yolculuğumuzda en güvenli liman olmuşlardır. Annelerimizi sadece bir gün değil, her gün hatırlamalı, onların kıymetini bilmeliyiz."

Program kapsamında katılımcı kadınlara yönelik hediye çekilişi düzenlendi. Etkinlik, orkestra eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen kutlamada, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. - ERZURUM