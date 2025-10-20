Oltu\'da Gençler Doğa Yürüyüşü ve Piknik Etkinliğiyle Buluştu

Erzurum'un Oltu ilçesinde Gençlik Merkezi ile Oltu İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği, öğrencilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 150 öğrenci, sabah saatlerinde Uzunoluk Mesire Alanı'na götürülerek hem eğlendi hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Sabahın erken saatlerinde alana ulaşan öğrenciler, güne toplu kahvaltı yaparak başladı. Kahvaltının ardından geleneksel sokak oyunları oynayan, halaylar çekip şarkılar söyleyen öğrenciler, doğa yürüyüşü ile etkinliği tamamladı. Günün sonunda araçlarla yeniden Oltu'ya dönen öğrenciler, etkinlik boyunca büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Katılımcılar, bu güzel organizasyon için Oltu İlçe Spor Müdürlüğü ve Oltu Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Etkinlik sayesinde hem doğayla buluşan hem de sosyal bağlarını güçlendiren gençler, unutulmaz bir gün yaşadı. Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, "Oltu Gençlik merkezi olarak 150 gencimizle birlikte Köroğlu mesire alanındayız Ülkemizin dört biryanından gelen öğrencilerimizi oryantasyon programı kapsamında doğa buluşmasında bir araya getirdik. Doğada birçok etkinlik gerçekleştirdik. Yarışmalar orta oyunları doğa yürüyüşü ve tanışma gibi bir çok faaliyet gerçekleştirdik. Gün içerisinde gençlerimiz güzel doğamızı tanıma fırsatları oldu. Gençlerimiz doyasıya eğlendiler. Bu organizasyonda emeği geçen Oltu Kaymakamımız Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve gençlik personelimize ve bizlere eşlik eden gençlerimize çok teşekkür ederim" dedi - ERZURUM