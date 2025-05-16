Oltu'da Gençlerden Meşale Yürüyüşü

Gençler meşalelerle yürüdü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi Müdürlüğü üyesi gençler, ellerinde Türk bayrakları ve yaktıkları meşalelerle anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Oltu Gençlik Merkezi önünde toplanan gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesini temsilen meşalelerini tutuşturarak yürüyüşe geçti. Bir ellerinde Türk bayrakları, diğer ellerinde meşalelerle "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları eşliğinde Oltu Kale Meydanı'na kadar yürüyen gençler, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Kale Meydanı'nda kısa bir açıklama yapan Gençlik Merkezi üyesi Ayşenur Yiğit, "Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi bugün bizlerin ellerinde yanıyor. Erzurum'un direniş ruhunu ve Oltu'nun yiğitliğini taşıyan biz gençler, bu kutlu yürüyüşte geleceğe olan inancımızla bir aradayız. Gençlik, bir milletin umudu ve yarınıdır. Bizler bu umudu bilgiyle, bilinçle ve vatan sevgisiyle büyütmeye kararlıyız" dedi.

Yürüyüşün ardından gençler, başladıkları noktaya, Gençlik Merkezi'ne geri döndüler. Hafta boyunca birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaların devam edeceği belirtildi.