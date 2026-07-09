Oltu\'da Gezici Araç Muayene Desteği

Erzurum'un Oltu ilçesinde hizmet veren TÜVTÜRK gezici araç muayene aracı, bölgedeki araç sahiplerine önemli kolaylık sağlamaya devam ediyor. Haftanın beş günü Oltu'da, bir günü ise Olur ilçesinde hizmet sunan mobil istasyonda günlük ortalama 60 aracın muayenesi gerçekleştiriliyor.

Gezici araç muayene hizmeti sayesinde Oltu ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, araç muayenesi için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmadan işlemlerini ilçelerinde yaptırabiliyor. Hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade eden Oltulu araç sahipleri, gezici istasyonun bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - ERZURUM