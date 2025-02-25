Oltu'da Güneş Panelli 'Otosiklet' Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Oltu'da Güneş Panelli 'Otosiklet' Yapıldı

Oltu\'da Güneş Panelli \'Otosiklet\' Yapıldı

Erzurum Oltu'da Servet Yıldız, güneş panelli otosiklet projesinde işin her aşamasını kendisi yaptı.

25.02.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir asansör ustası, güneş panelli ve adına "otosiklet" dediği araçla dikkatleri üzerine çekti.

Oltu'da asansör ustalığı yapan Servet Yıldız, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmeye başladı. Güneş panelli, sıfır yakıtlı otomobil ve motosiklet karışımı otosikletini evinin bodrum katında yapmaya koyulan Yıldız, yazılımı dahil her aşamasını kendisi üstlendi. İnternetten dört lastik ve bir direksiyon simidi temin eden Yıldız, oğlunun yardımıyla otosikleti tamamladı. Yıldız'ın yaptığı otosiklet, 4 çeker özelliğiyle 60 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Daha önce çocukları için okula gitmeleri amacıyla küçük bir güneş panelli, sıfır yakıtlı araç yapan Yıldız, bu projede de oldukça hızlı ilerlediğini belirtti. Çalışmalarına yaklaşık iki aydır boş zamanlarında devam eden Yıldız, bu otosikleti daha da geliştirebilmek için maddi destek sağlayacak birinin olmasını temenni ediyor. "Eğer ciddi bir maddi destek alabilirsem, bu otosikleti çok daha güzel hale getirebilirim" dedi.

Yıldız, yaptığı bu proje ile hem çevre dostu bir ulaşım aracı geliştirmeyi hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Servet Yıldız, Teknoloji, Çocukluk, erzurum, Ulaşım, Çevre, Güneş, Yerel, Yaşam, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu'da Güneş Panelli 'Otosiklet' Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
08:30 Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
14:58 Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu? Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı
14:44 Muslera mı Günay mı Okan Buruk’un derbide kime forma vereceği kesin gibi Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
14:37 İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
14:18 Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur’an ile gidiyor Daha önce 2 kere aynı senaryo yaşandı! Galatasaray taraftarı derbiye yine Kur'an ile gidiyor
14:16 Çankırı Tuz Mağarası’ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor
13:52 Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi
13:46 Bebeğini klozete bırakan anne gençliğini cezaevinde geçirecek Bebeğini klozete bırakan anne gençliğini cezaevinde geçirecek
13:45 Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti Bakanlık, vatandaşı kandıran 14 zeytinyağı markasını ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 10:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: Oltu'da Güneş Panelli 'Otosiklet' Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.