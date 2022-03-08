Oltu'da Kadınlar Günü'ne mütevazi kutlama - Son Dakika
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Oltu'da Kadınlar Günü'ne mütevazi kutlama

08.03.2022 16:10
Oltu'da Kadınlar Günü'ne mütevazi kutlama

Oltulu kadınlar 8 Mart Dünya kadınlar gününü bir kafede mütevazi bir tören ile kutladılarEmekli Öğretmen Serpil Aslan ve arkadaşları 8 mart Dünya kadınlar gününü kutlamak için Oltu Ekin Cafede bir araya geldiler.

Oltulu kadınlar 8 Mart Dünya kadınlar gününü bir kafede mütevazi bir tören ile kutladılar

Emekli Öğretmen Serpil Aslan ve arkadaşları 8 mart Dünya kadınlar gününü kutlamak için Oltu Ekin Cafede bir araya geldiler. Emekli Öğretmen Serpil Aslan, "Öğretmen arkadaşlarım komşularım ile birlikte kendimizce bir araya gelerek eski günleri yad edip hatıralı canlandırdık keyifli sohbetler ettik. Güzel bir gün geçirdik. Ayrıca her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan bizlerin Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

Oltu'da Kadınlar Günü'ne mütevazi kutlama

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Serpil Aslan, Öğretmen, Mart, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu'da Kadınlar Günü'ne mütevazi kutlama - Son Dakika


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