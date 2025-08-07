Oltu\'da Kan Bağışçılarına Hediyeler Verildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kızılay'a kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılarına hediyeler verildi..

21, 22, 23 Temmuz tarihlerinde Oltu ilçesinde Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediye Başkanlığı desteği ile yapılan kan bağışı kampanyasında 576 ünite kan bağışı toplandı.

Örnek kampanyada, Oltu Kaymakamlığı 100 ve katlarına denk gelen bağışçılara Oltu taşı tesbihi hediye ederken Oltu Belediye Başkanlığı ise kan bağışçıları arasında yapılan kura çekimi ile 25 kişiye gram altın hediye etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan'a birer plaket verdi

Hediye takdimine katılan Vali Mustafa Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Sayın Ahmet Özdemir eşlik etti. - ERZURUM