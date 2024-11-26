Oltu'da Kardan Koltuk İle Beklentilere Dikkat - Son Dakika
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Oltu'da Kardan Koltuk İle Beklentilere Dikkat

Oltu\'da Kardan Koltuk İle Beklentilere Dikkat

Oltu'da esnaf Bilal Çelik, karla oturmak için yaptığı koltukla insanların beklentilerine vurgu yaptı.

26.11.2024 13:26
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Oltu'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Oltulu esnaf Bilal Çelik, kardan adam yapmak yerine, karla oturmak için kanepe yaptı.

Kar toplamak üzere dışarı çıkan vatandaşlar, ilk başta Çelik'in kardan adam yapacağını düşündü. Ancak, Çelik'in yaptığı şey, herkesin ilgisini çeken bir oturma koltuğu oldu.

Bilal Çelik, yaptığı kardan koltuğun amacını şu şekilde açıkladı: "Dün kar yağışının ardından burada kardan adam yapacağımızı zannettiler, ama ben bir koltuk yaptım. Koltuğu yapmamda bir amacım vardı. Koltuk bir beklenti aracı Herkes bir şeyler bekliyor, bir şeylerin olmasını istiyor. Ben de bu yüzden kardan koltuk yapmaya karar verdim. Kimin ne beklentisi varsa, güneş açıncaya kadar kardan koltuğumuz erimeden, dileklerimizin gerçekleşmesi için bu koltuğu yaptım".

Çelik, yaptığı koltuğun insanların ilgisini çektiğini belirterek, "İnsanlar gelip oturuyorlar. Farklı bir bakış açısı sunduk. Kar, bazıları için eğlence aracı, bazıları içinse zorluk, bir zulüm gibi algılanabiliyor. Benim dünyamda ise kar, kötülükleri örtüyor" dedi.

Oltu'daki esnaf, yaptığı bu ilginç çalışma ile hem ilginç bir sanat eserine imza attı hem de karlı günlere farklı bir anlam kattı. Hem eğlenceli hem de düşündürücü bir mesaj veren kardan koltuk, ilçe halkı tarafından beğeniyle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Kardan Koltuk İle Beklentilere Dikkat - Son Dakika

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