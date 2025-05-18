Oltu Devlet Hastanesi'nde Yenilik

Oltu'ya palyatif ve yoğun bakım ünitesi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Devlet Hastanesi'nde yeni dönem başladı. Hastanede palyatif servis ve geliştirilmiş yoğun bakım ünitesi hizmete girdi.

Oltu Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım Servisi hasta kabulüne başladı, Yoğun Bakım Ünitesi ise 2. düzeye yükseltildi. Erzurum'un Oltu ilçesinde sağlık hizmetlerinde önemli gelişmelere imza atan Oltu Devlet Hastanesi, hastalarına daha kaliteli ve kapsamlı hizmet sunma hedefi doğrultusunda iki önemli birimi aktif hale getirdi. Hastane bünyesinde yeniden yapılandırılan Palyatif Bakım Servisi hasta kabulüne başlarken, Yoğun Bakım Ünitesi ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin ardından 1. düzeyden 2. düzeye yükseltildi.

Palyatif Servis Hizmete Girdi

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Faruk İşleyen, uzun süredir bölgede ihtiyaç duyulan palyatif bakım hizmetinin artık aktif olarak sunulmaya başladığını belirtti. Dr. İşleyen, servisle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Daha önce aktif olan palyatif servisimizi yeniden düzenleyerek hasta kabulüne başladık. Bu servis; son dönem kanser hastaları, ciddi ilaç beklentisi olmayan, ancak ağrı kontrolü ve bakım desteği gereken bireyler için kuruldu. Amacımız, hem hasta konforunu artırmak hem de hasta yakınlarına daha rahat bir ortam sunmak."

5 yatak kapasiteli servis, ileri evre kanser hastaları, ALS, MS ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların son evresindeki bireyler, yatağa bağımlı hastalar, beslenme desteği gerektirenler ile basınç yarası ve kronik enfeksiyon gibi sorunları olan hastalar için multidisipliner destek sunuyor. Palyatif bakımın yalnızca hastalara değil, aile bireylerine de destek sağladığını vurgulayan Dr. İşleyen, bu hizmetin insana yakışır yaşam perspektifiyle şekillendirildiğini ifade etti.

"Yoğun Bakım Ünitesi 2. Düzeye Yükseltildi"

Oltu Devlet Hastanesi, yalnızca palyatif servisle değil, Yoğun Bakım Ünitesi'ni de bir üst seviyeye taşıyarak bölgede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdı. Sağlık Bakanlığı'nın incelemeleri sonrası 1. düzeyden 2. düzeye çıkarılan yoğun bakım ünitesi, artık daha nitelikli ve kapsamlı tedavi gerektiren hastalara hizmet verebilecek donanıma sahip hale geldi. İşleyen "Bakanlık tescil onayına aldık ve şuan Erzurum'da ikinci düzey yoğun bakımı olan tek ilçe Devlet Hastanesiyiz, yoğun bakım üntemizi aktif bir şekilde çalıştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Hastane yönetimi, bu gelişmelerin ilçeye ve çevre bölgelere önemli katkı sağlayacağını, sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik ve kalite standartlarının daha da yukarı taşınacağını belirtti.