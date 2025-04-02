Oltu Mahallesi Sakinleri Yaya Köprüsü İçin Yetkililere Çağrı

Erzurum'un Oltu ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ortasından geçen dereye yaya köprüsü yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Mahallelerinin karşısındaki köy mezarlığına ziyaret edemediklerini anlatan vatandaşlar, hem zor hem de tehlikeli bir şekilde dereyi geçmeye çalıştıklarını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Çatalsöğüt Mahallesi sakinlerinden Yavuz Akkuş, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi: "Mahallemizin mezarlığının yolu buradan geçiyor ve bir cenazemiz olduğunda burayı geçemiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Oltu Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz; Allah rızası için buraya bir köprü yapın. Yirmi yaşında çocuğum rahmetlik oldu, bayramda mezarına gitmek istedim ama geçemedim. Eşimle birlikte traktörle geldik, fakat yine geçemedik. Allah rızası için buraya bir köprü yapılmasını istiyoruz" - ERZURUM