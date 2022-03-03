Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Fidan seçildi - Son Dakika
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Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Fidan seçildi

03.03.2022 11:20
Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Fidan seçildi

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Oltu Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapılan genel kurulda 27 yıllık Başkan Semih Türkan seçime girmezken iki adayla seçime gidildi.

Oltu Kaymakamlığı Toplum Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurula Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Rasim Fırat, Oltu Esnaf Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu, Gümrük ve Ticaret il Müdiresi Fatma Demir, çevre ilçelerin esnaf oda başkanları ve odaya kayıtlı üyeler katıldı.

27 yıldır Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevini yaptıktan sonra seçime girmeme karı alan Semih Türkan duygu dolu dakikalar yaşadığı için üyelerine yönelik yapacağı konuşmayı iptal etti.

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına aday olan Hamit Alada ve Veysel Fidan üyelere selamlama konuşması yaptı.

Başkan Veysel Fidan, "Ben içinizden birisi olarak 25 yıldır Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında hizmet etmiş bu hizmetle büyük bir keyif ve gururla yaşamaya çalışmış arkadaşınız ve kardeşinizim 25 yılın vermiş olduğu bir güven bir tecrübe ve bilgi birikimine dayanarak Ben Veysel Fidan yönetim kurulu üyelerimle birlikte siz üyelerimize en güzel şekilde hizmet vereceğiz" dedi.

Divan başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Rasim Fırat'ın yaptığı olağan genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi. 180 üyenin oy kullandığı seçimde 141 oy alan Veysel Fidan Başkan seçilirken diğer aday Hamit Alada 34 oy aldı, 5 oyda geçersiz sayıldı.

Başkan Veysel Fidan vermiş oldukları destekten dolayı Bütün Üyelere bütün üyelere teşekkür etti. Fidan, "Seçim sonrası oy veren ve oy vermeyen herkes benim üyemdir herkese elimden geldiğince hizmet edeceğim" dedi.

Fidan'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Hamza Soylu, Fazlı Daşkın, Suat Akdaş, Mehmet Yılmaz, Asim Alkan ve Serkan Aktürk. - ERZURUM

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Fidan seçildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Fidan seçildi - Son Dakika


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