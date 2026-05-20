Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı İhalesi

20.05.2026 15:54
Muğla'da Kıdrak Tabiat Parkı'nın işletmesi için ihale ilanı yayımlandı, ihale 3 Haziran'da yapılacak.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Kıdrak Tabiat Parkı'ndaki tesislerin işletilmesi için ihale ilanı yayımlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü Muğla DKMP Müdürlüğü'nce yayımlanan duyuruda, ihale kapsamında park içerisindeki birçok işletme alanının kiraya verileceği belirtildi.




Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Fethiye Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı'ndaki tesisleri 10 yıl süreyle kiraya vermek için 3 Haziran'da kapalı teklif usulüyle ihale düzenleyecek. Yayımlanan ilana göre ihale; kapı giriş noktası, kır kahvesi, büfe, şezlong ve şemsiye alanları ile köşk/loca bölümlerinin işletilmesini kapsıyor. Ayrıca tabiat parkında genel saha temizliği hizmeti de ihale şartlarına dahil edildi.



İhalenin muhammen bedeli 13 milyon 390 bin 392 lira 85 kuruş olarak açıklanırken, şartname bedelinin 10 bin lira olduğu bildirildi. Geçici teminat bedelinin ise 1 milyon 339 bin 39 lira 29 kuruş olarak belirlendiği kaydedildi. İşletme süresinin yer teslim tarihinden itibaren 5+5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl olacağı ifade edildi.
Devlet İhale Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında "kapalı teklif usulü" ile yapılacak ihalenin, 3 Haziran saat 13.30'te gerçekleştirileceği duyuruldu.
Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
