Ayvalık'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit göreve başladı - Son Dakika
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Ayvalık'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit göreve başladı

Ayvalık\'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit göreve başladı
14.07.2026 21:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Ayvalık Kaymakamı olarak atanan Ömer Çimşit, görevine resmen başladı. İlk ziyaretini Vali Ustaoğlu'na yapan Çimşit, vatandaş odaklı yönetim vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi kapsamında Ayvalık Kaymakamlığı görevine atanan Ömer Çimşit, ilçedeki görevine resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görev değişimi yaşandı. Bergama Kaymakamlığı'na atanan Hasan Yaman'ın yerine, Isparta'nın Eğirdir Kaymakamı olarak görev yapan Ömer Çimşit, Ayvalık Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Görevine başlayan Kaymakam Ömer Çimşit, ilk mesai gününde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. İlçedeki ikinci gününde ise Ayvalık'ta görev yapan güvenlik birimlerinin temsilcilerini makamında kabul ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayvalık'ta tüm kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapacaklarını belirten Kaymakam Çimşit, güvenlik, huzur ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için tüm kurumlarla birlikte çalışacaklarını ifade eden Çimşit, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için başta emniyet güçlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızla ilçemizde güvenlik ve asayişi sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız. Ayvalık'taki vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını artırmanın gayreti içinde olacağız. İlçemizde yaşayan insanlarımızın ve misafirlerimizin sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinleyerek bu güzel ilçeyi hep birlikte yöneteceğiz. Kanun ve yasal düzenlemeleri her zaman vatandaşlarımızın lehine değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak en temel görevimizdir. İlçemizde herhangi bir kamu kurumunun görevini yavaşlatması ya da layıkıyla yerine getirmemesi bizim için kabul edilemez. Çünkü vatandaşımız varsa biz varız. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizin göz bebeği Ayvalık'ı hak ettiği noktaya taşımak için el birliğiyle çalışacağız." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'a yeni kaymakam: Ömer Çimşit göreve başladı - Son Dakika

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