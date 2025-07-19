Ömer Halisdemir Parkı\'na yoğun ilgi

Samsun'un Atakum ilçesinde hizmet veren Atakum Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı, uygun fiyatlı restoranı, çocuk oyun alanı ve yeşil doğasıyla vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Tesis, özellikle ailelerin uğrak noktası haline geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde bulunan ve sabah 08.00 ile gece 23.00 saatleri arasında hizmet veren parkta; kahvaltı çeşitleri, sıcak yemekler, fast food ürünleri, çorba, dondurma ve içeceklerin yer aldığı zengin bir menü sunuluyor. Restoranda, şehit aileleri, gaziler, askerler ve polis emeklilerine özel indirim uygulanıyor.

Çocuklara yönelik oyun gruplarının yer aldığı parkta, aileler hem dinlenip hem de çocuklarını güvenli bir ortamda eğlendirme imkanı buluyor. Tesis, yeşil alanları ve merkezi konumuyla kent içinde adeta nefes alınabilecek bir yaşam alanı sunuyor.

Tesisin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Atakum Belediyesi yetkilileri, "Ekonomik ve zengin menüleriyle dikkat çeken restoranımız, çocuk oyun donanımları ve doğayla iç içe atmosferiyle vatandaşlarımızın tercih ettiği alanlardan biri haline geldi. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için Başkanımız Serhat Türkel öncülüğünde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN