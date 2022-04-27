Ömer Tuğrul İnançer: "Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın" - Son Dakika
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Ömer Tuğrul İnançer: "Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın"

27.04.2022 09:40
Ömer Tuğrul İnançer: "Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın"

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, konuk olduğu Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerinde anlattıklarıyla kendisini izleyenleri aydınlattı.

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, konuk olduğu Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerinde anlattıklarıyla kendisini izleyenleri aydınlattı. Dua ederken dikkat edilecek hususlara değinen İnançer, "Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın. Mesela işler kötü gidiyorsa 'Ya Rezzak' deyin. Peygamber Efendimizin tavsiyesidir, bizzat kullanmak lazım" dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği söyleşilerde ünlü isimler ağırlamaya devam ediyor. Bu kişilerden biri de mutasavvıf, yazar ve müzisyen kimliği bulunan Ömer Tuğrul İnançer oldu. Moderatör Dursun Ali Erzincanlı'nın sorduğu sorular doğrultusunda, batıl dinlerdeki inancın bilime aykırı olduğunu söyleyen İnançer, "İslami inançlar bilim tarafından teyit edilir, herhangi bir aykırılık yoktur. Müslümanlar için bilim ne kadar ilerlerse Allah'a o kadar yakınlık olur" dedi.

"27'ler tesadüf değildir"

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğuna dair belirsizlik meselesine itiraz ettiğini belirten İnançer, "Kainatta tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey tertibi ilahidir. Hicretin başlangıcı Safer ayının 27. gecesidir. Aynı şekilde Miraç da Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Peygamber Efendimizin son 17 vakit mescide çıkamayacak kadar rahatsızlandığını biliyoruz. Hastalığının artık takatini düşürüp mescide çıkamayacağının ilanı da Saferin 27'sidir. Ramazan'ın 27. gecesi de Kadir gecesidir. 27'ler tesadüf değildir" diye konuştu.

Dua ederken detaylara değinen İnançer, şu tavsiyede bulundu:

"Rabbimiz ne diyeceğimizi bildiği halde bizden onu duymak istiyor. Peygamber Efendimiz, 'Duada esma çok kullanınız' diye buyuruyor. Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın. Mesela işler kötü gidiyorsa 'Ya Rezzak' deyin. Peygamber Efendimizin tavsiyesidir, bizzat kullanmak lazım."

Program, Erzincanlı'nın okuduğu şiirlerle sona erdi. - İSTANBUL

Ömer Tuğrul İnançer: Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın
Ömer Tuğrul İnançer: Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın
Ömer Tuğrul İnançer: Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın

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Bağcılar Belediyesi, Ömer Tuğrul İnançer, Peygamber, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ömer Tuğrul İnançer: 'Dua edeceğiniz konuyla ilgili Rabbin esmasını kullanın' - Son Dakika


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