Ömer Tuğrul İnançer: "Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi" - Son Dakika
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Ömer Tuğrul İnançer: "Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi"

27.04.2022 13:11
Ömer Tuğrul İnançer: "Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi"

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği programa konuk olan mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, "Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi" dedi.

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği programa konuk olan mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, "Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi" dedi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orhan Karaağaç moderatörlüğünde düzenlenen programda İnançer, Ramazan ayının önemine değinerek, önemli mesajlar verdi. İnançer, "Ramazan bizim en kıymetli misafirimiz. 11 ayda bir gelir, Ramazan-ı Şerif'i de bu şekilde kabul edersek ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi. Bizim her işimiz, her hareketimiz Peygamber Efendimizin (sav) davranışından örneklenerek olmalıdır. Çünkü Allah kitabında, 'Benim Habibimin hayatında sizin için alınacak güzel örnekler vardır' buyuruyor" dedi. - KOCAELİ

Ömer Tuğrul İnançer: Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi
Ömer Tuğrul İnançer: Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi
Ömer Tuğrul İnançer: Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi

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Ömer Tuğrul İnançer, Körfez Belediyesi, Şener Söğüt, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ömer Tuğrul İnançer: 'Ramazan-ı Şerif, ayrı bir özen göstermemiz lazım gelen bir zaman dilimi' - Son Dakika


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