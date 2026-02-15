OMÜ'de Üniversite-Sanayi İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
OMÜ'de Üniversite-Sanayi İş Birliği Toplantısı

15.02.2026 13:42
OMÜ, stratejik hedefleri ve sanayi iş birliğini değerlendirmek için toplantı düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), üniversite-şehir-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve OMÜ'nün stratejik hedeflerini değerlendirmek amacıyla 'Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın ev sahipliğinde, Senato Salonu'nda gerçekleştirilen ve üniversite-şehir-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve OMÜ'nün stratejik hedeflerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantının ilk gündem maddesinde OMÜ'nün sanayi iş birliği kapsamında yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Üniversitenin Ar-Ge kapasitesi, teknoloji transfer süreçleri, sektör odaklı projeleri ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefleri doğrultusunda yapılan faaliyetler değerlendirilirken, iş dünyası temsilcilerinin beklenti ve önerileri de toplantıda yer aldı.

Gündemin önemli başlıklarından biri ise 2026 Yatırım Programı'na alınan Yeni Tıp Fakültesi Hastanesi Projesi oldu. Büyük heyecan oluşturan projeye dair kapsamlı bilgilendirme yapılırken, kamu ve özel sektör temsilcileri projeye ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Yeni hastanenin bölgenin sağlık altyapısına, sağlık turizmine ve üniversitenin akademik kapasitesine sağlayacağı katkılar detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, OMÜ ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun'da düzenlenecek olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF 2026) hazırlıkları görüşüldü. İŞKUR iş birliği çerçevesinde gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalar, üniversite-iş dünyası buluşmalarını güçlendirecek planlamalar ve bölgesel insan kaynağı potansiyelini etkin kullanma hedefleri paylaşıldı.

Gündem başlıklarından biri de sağlık turizmi oldu. OMÜ'nün güçlü sağlık altyapısı, nitelikli akademik kadrosu ve yeni hastane yatırımı doğrultusunda bölgesel ve uluslararası ölçekte sağlık turizmini geliştirmeye yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya OMÜ yönetimi, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, kamu kurum temsilcileri, sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
