Önce halay sonra cağ kebap - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli kurum kampüsünde Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında piknik organize etti. Piknikte halay çekip şarkılar söyleyen personel daha sonra cağ kebap ziyafetinde buluştu. Personel voleybol ve futbolla da günü taçlandırdı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Herkes İçin Spor Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında piknikte bir araya geldi.

16-23 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası kapsamında Erzurum'da da piknik etkinliği düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli, halaylar çekerek şarkılar söyledi.

Voleybol ve futbol oynayarak haftanın önemine binaen hareketli saatler yaşayan personel daha sonra cağ kebap ziyafetinde buluştu.

Etkinliğe Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürleri Sadrettin Üstün, Nurullah Hukkamlı, Memduh Ceyhan, Şinasi Polat, Köksal Kaçmaz, Letif Arslan, Murat Tanas da katıldı.

Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte personel piknik keyfinin yanı sıra spor yapma imkanı da buldu.

Kurum personelinin kaynaşma ve dayanışma içinde olması adına bu tür etkinliklerin yapılmasının çok güzel bir duygu ve anlamlı bir hareket olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle burada bugün hareketli saatler yaşadık. Personelimiz hem piknik yaptı hem de eğlendi. Ayrıca voleybol ve futbol oynayarak hareketli bir vakit geçirdi. Malum Erzurum kış mevsimini en uzun süreli yaşayan yerlerden biri. Önümüz kış mevsimi olduğu için bizde personelimizle birlikte güneşli havanın tadını piknikle çıkardık. Pikniği organize eden tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şube müdürü arkadaşlarımıza da katılımları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu arada şişin başına geçen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil cağ kebabı keserek kendi elleriyle şube müdürlerine ikram etti. - ERZURUM