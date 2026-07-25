Öncüpınar’da Suriyelilerin gönüllü geri dönüş mesaisi devam ediyor

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde yoğunluk devam ediyor. Ülkesine dönen Suriyelilerden Numır Abdulsalam, Türkiye'de geçirdiği 12 yılın ardından Halep'e döndüğünü ve ilerleyen yıllarda turist olarak yeniden gelmek istediğini söyledi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde hareketlilik sürüyor. Konya'da 12 yıl yaşayan Suriyeli Numır Abdulsalam, ülkesine dönerken Türkiye'de gördüğü misafirperverlik için teşekkür etti.

Konya'da 12 yıl yaşadığını ve bu süre boyunca inşaat sektöründe çalıştığını belirten Suriyeli Numır Abdulsalam, Türkiye'de kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

"Bundan sonra pasaportumla, orijinal olarak geleceğim"

Türkiye'ye çocuk yaşta geldiğini ifade eden Abdulsalam, "Konya'da 12 yıl kaldım. İnşaat sektöründe çalıştım. Türkiye çok güzel, insanları çok iyi. Türklerle kardeşlik ve dostluk yaptık. Türkiye'ye geldiğimde çocuktum, burada 29 yaşıma geldim. Şimdi Halep'e gidiyorum. İnşallah oraya yerleştikten sonra Türkiye'ye bu kez turist ve misafir olarak geleceğim. Artık mülteci olarak gelmeyeceğim. Allah'a şükür Esad gitti. Bundan sonra pasaportumla, orijinal olarak geleceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Bazı Suriyeliler etik dışı davranışlarda bulundu

Bazı Suriyelilerin Türkiye'de etik dışı davranışlarda bulunduğunu da dile getiren Abdulsalam, bu kişilerin tüm Suriyelileri temsil etmediğini belirterek, "Kötü insanlar olduğu kadar çok iyi Suriyeliler de var. Her şey için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.