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Onların aşkı tüm engelleri aştı - Son Dakika

Onların aşkı tüm engelleri aştı

03.12.2021 12:10
Onların aşkı tüm engelleri aştı

Afyonkarahisar'da doğuştan engelli çift, 9 yıl önce bakım evinde tanışarak hayatlarını birleştirdi ve şimdi kendi imkanları ile aldıkları evde mutlu, mesut bir hayat sürüyor.

Afyonkarahisar'da doğuştan engelli çift, 9 yıl önce bakım evinde tanışarak hayatlarını birleştirdi ve şimdi kendi imkanları ile aldıkları evde mutlu, mesut bir hayat sürüyor. Eşine ilk günkü gibi aşık olduğunu belirten Kutsal Efe, "Eşime olan aşkım anlatılmaz, yaşanır" dedi.

Bundan 9 yıl önce bir bakımevinde tanışan Kutsal ve Ayşe Efe çifti, önce nişanlanıp daha sonra da çevredekilerin onca tepkisine rağmen evlendi. Daha sonra Afyonkarahisar'da bir eve yerleşen ve tüm ihtiyaçlarını kendileri gideren engelli çift, her gün akülü engelli aracıyla kent merkezindeki meydana gelerek burada kendi yazdıkları kitaplarını satmaya çalışıyor. Daha önce "Aşk engel tanımaz" adlı kitabını eşine ithafen yazan Kutsal Efe, şimdi de hayatını anlatan bir kitabı yazarak okuyucularıyla buluşturdu. Aşkın tüm engelleri aştığını neredeyse tüm dünyaya duyuran engelli çift, birbirlerini ilk günkü gibi severken kendi imkanları ile aldıkları evde mutlu mesut yaşıyorlar.

"Bizim sevgimiz bütün engelleri kaldırdı"

"Bu sevgi bitmez" diyen Efe, "Eşimle Kütahya bakımevinde tanıştık. Sevdik birbirimizi evlendik. 9 yıldır evliyiz. İhtiyaçlarımızı kendimiz gideriyoruz. Kimseye muhtaç değiliz Allaha şükür. Eşimi arabaya indirip bindirebiliyorum. Bu sevgi bitmez. Evli çiftler bazı şeyleri görmeyecekler, bazı şeyleri duymayacaklar, o zaman dünyanın tadı çıkar. Aşkın sırrı yoktur, aşkın sırrı herkesin kendi elinde. Bizim sevgimiz bütün engelleri kaldırdı, bizim sevgimiz başka. Biz birbirimizi engelli görmüyoruz. Bizim sevgimiz bütün engelleri aştı" diye konuştu.

"Bu sevgi anlatılmaz yaşanır"

Eşini ilk günkü gibi sevdiğini belirten Ayşe Efe ise, "Bakım evinde tanıştık, anlaştık, evlendik, sevdik birbirimizi. Eşimi hala çok evsiyorum. Bu sevgi anlatılmaz yaşanır. O bana yardım eder, ben ona yardım ederim, Onun yapamadığını ben yaparım, benim yapamadığımı o yapar. Birbirimize dayanarak yaşıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Onların aşkı tüm engelleri aştı
Onların aşkı tüm engelleri aştı
Onların aşkı tüm engelleri aştı
Onların aşkı tüm engelleri aştı
Onların aşkı tüm engelleri aştı
Onların aşkı tüm engelleri aştı

Karahisar, Ayşe Efe, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Onların aşkı tüm engelleri aştı - Son Dakika


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