Onur Titiz Gölpazarı Kaymakamı Oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamlığı görevine atanan Onur Titiz, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamlığı görevine atanan Onur Titiz, görevine başladı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamlığı görevine atanan ve görevine başlayan Onur Titiz'i makamında kabul etti. Ziyarette, Gölpazarı ilçesinde yürütülen kamu hizmetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sözer, Kaymakam Onur Titiz'e yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin Gölpazarı ilçesi ile Bilecik adına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Onur Titiz ise nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür etti. - BİLECİK