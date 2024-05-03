Op. Dr. Taner Kamacı Gazze'de yaşananları öğrencilere anlattı - Son Dakika
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Yerel

Op. Dr. Taner Kamacı Gazze'de yaşananları öğrencilere anlattı

Op. Dr. Taner Kamacı Gazze\'de yaşananları öğrencilere anlattı

Uluslararası bir insanı yardım derneği ve Avrupa Filistinli Hekimler Derneği aracılığıyla Gazze'ye gönüllü olarak giden Op. Dr. Taner Kamacı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileriyle bir araya gelerek, Gazze'de yaşadıklarını öğrencilere aktardı. Kamacı, Gazze'de yaşanan vahşetin dışarıdan bakıldığından daha ağır olduğunu ve acil tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Etkinlik sonunda Kamacı'ya plaket takdim edildi.

03.05.2024 16:49
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Uluslararası bir insanı yardım derneği ve Avrupa Filistinli Hekimler Derneği aracılığıyla Gazze'ye gönüllü olarak giden Op. Dr. Taner Kamacı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileriyle bir araya gelerek, Gazze'de yaşadıklarını öğrencilere aktardı.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Op. Dr. Taner Kamacı, Gazze'de yaşanan vahşetin dışarıdan bakıldığından daha ağır olduğunu dile getirerek, acil tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Op. Dr. Taner Kamacı, zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, "İsrail uçakları sürekli tepeden bombalar atıp gidiyorlar. Uçağa karşı kendilerini savunma şansları da yok. Şehit olanlar oluyor, enkazların altından canlı çıkarılanlar da ayakta kalan birkaç sağlık kuruluşlarından birisine gönderiliyor. Bizler de elimizden geldiğince yaralıların tedavilerini yapmaya çalıyorduk. Çok zor şartlar altında çalışıyorduk. Bazen bombalar çalıştığımız yerin çok yakınına düşüyordu. O kadar yakındı ki bombanın basınç etkilisiyle hastane bile bazen sallanıyordu. Ayakta kalan hastanelerin hepsi yaralılarla doluydu" dedi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, Gazze'de katliam ve soykırımın devam ettiğini belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar, masum insanlar hunharca devlet eliyle öldürülüp, sindirilmeye çalışılıyor. Uygar olduğunu iddia eden bir dünyanın gözü önünde bütün bunlar gerçekleşirken sadece vicdan sahibi bir takım gençlerin ve bazı çevrelerin buna 'hayır' dediklerini ancak bir yere sesleri ulaşamadıkları için zalim İsrail'i özellikle de Netanyahu'yu durduramadıklarını görüyoruz. İsrail'in yaptığı bu zulmün gündemde tutulması Gazzeli mazlumların hatırlanması adına bu tür programların önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinlik sonunda, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak tarafından konuşmacı Op. Dr. Taner Kamacı'ya günün anısına plaket takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Op. Dr. Taner Kamacı Gazze'de yaşananları öğrencilere anlattı - Son Dakika

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