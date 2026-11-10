Ordu Altınordu\'da Atatürk\'ün 88. ölüm yıl dönümü törenle anıldı

Ordu Altınordu'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü törenle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü için anma töreni düzenlendi. Törende çelenkler sunuldu; saat 09.05'te siren çaldı, bayrak göndere çekildi ve vatandaşlar saygı duruşu yapıp İstiklal Marşı okudu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu'da anma töreni düzenlendi.
Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Ordu Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kurumlar, siyasi partiler ve derneklerin çelenkleri anıta sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise 2 dakikalık siren çalmaya başladı, Türk bayrağı göndere çekildi. Bu sırada kara yolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı okudu.
Kaynak: İHA
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