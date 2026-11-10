Ordu Altınordu'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Altınordu'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü törenle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Altınordu\'da Atatürk\'ün 88. ölüm yıl dönümü törenle anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü için anma töreni düzenlendi. Törende çelenkler sunuldu; saat 09.05'te siren çaldı, bayrak göndere çekildi ve vatandaşlar saygı duruşu yapıp İstiklal Marşı okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu'da anma töreni düzenlendi.

Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Ordu Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kurumlar, siyasi partiler ve derneklerin çelenkleri anıta sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise 2 dakikalık siren çalmaya başladı, Türk bayrağı göndere çekildi. Bu sırada kara yolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkAltınorduGüncelYerelOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı 25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 12:00:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Ordu Altınordu'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android