Ordu Barosu'ndan hayvan hakları açıklaması - Son Dakika

Ordu Barosu'ndan hayvan hakları açıklaması

ORDU - Ordu Barosu'nda Ordu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Avukat Barış Kılıçoğlu yaptığı açıklamada "Ordu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak hayvanlara eziyet edilmesine, hayvanların yok edilmesine ve yok sayılmasına yönelik yukarıda belirtilen her türlü girişimin karşısında olduğumuzu, bu konuda mücadelemizi asla bırakmayacağımızı bir kez daha hatırlatır, yasalar çerçevesinde tüm hukuka aykırılıkların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" dedi.

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan küçük kız çocuğunun ağır yaralandığını hatırlatan Barış Kılıçoğlu aileye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, "Bu elim olay, yeniden hayvanları ve haklarını gündemimize taşımıştır. Öncelikle söz konusu yaşanan olayda, sokak köpeklerinin olaya dahlinin olmadığını ifade ediyor, bu sebeple sokak hayvanlarının hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıçoğlu, benzer olayların yaşanmaması için önerilerinin olduğunu belirterek, önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Seferberlik anlayışı ile yasak ırkları üretenler ve saldırgan hale getirenler ile mücadele edilmesini, evcil hayvanların gezdirilmesi için belediye sınırları içinde şehir merkezlerinde köpek oyun parklarının kurulmasını, sokak hayvanlarının barınaklarının tıbbi ve bilimsel nitelikleri havi biçimde arttırılması ve mevcutların ise tıbbi ve bilimsel niteliklerde rehabilitesini, mevcut tıbbi ve bilimsel veriler ışığında kısırlaştırarak saldırganlaşmalarının da önlemesini hem sokakta yaşayan hem de barınaklarda bulunan hayvanların düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını bunun için de mobil bakım istasyonlarının kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bu önleyici ve hayvan haklarına uygun tedbirlerin merkezi olarak da denetiminin sağlanmasını öneriyoruz."