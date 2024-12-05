Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, Yason Burnu\'nu Ziyarete Davet Ediyor

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun gözde turizm mekanlarından biri olan Yason Burnu'nun eşsiz doğa güzelliğine şahit olmak isteyen herkesi buraya davet etti.

Ordu'nun sakin şehir ünvanlı Perşembe ilçesinin 15 kilometre batısında, Çaytepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. derece arkeolojik, 2. derece doğal sit alanı olan Yason Burnu doğal ve tarihi güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu her gün ağırladığı yüzlerce yerli ve yabancı turistle Ordu turizminin gözde mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Geçmişi modern tekniklerle günümüze taşıyan Ordu Büyükşehir Belediyesinin burada yaptığı doğayla uyumlu çalışmalar sonucunda cazibesi artan Yason ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Başkan Güler'den davet

Ordu'nun doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Başkan Güler'in bu seferki seçimi Yason Burnu'na oldu. Sosyal medya paylaşımı ile Yason'u "Geçmişin Sessiz Tanığı" ifadesi ile tasvir eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler herkesi bu eşsiz doğa güzelliğini görmeye davet etti.

Başkan Güler paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz'in hırçın maviliklerini kucaklayan, geçmişin sessiz tanığı: Yason Burnu.

Yosun kokusuyla harmanlanmış rüzgar, kayalara usulca dokunurken tarih fısıldar kulağınıza. Bir zamanlar antik bir liman olan bu eşsiz burun, güneşin ufka dokunduğu anlarda insanı büyüleyen bir tabloya dönüşür. Yason'un sessizliği, ruhunuza dokunur; dalgaların melodisi ise kalbinizde yankılanır. Burada zaman durur, doğa ve insan tek bir nefeste buluşur.

Eğer yolunuz bir gün Ordu'ya düşerse, Yason Burnu'nda güneşin doğuşuna ve batışına tanık olun Çünkü o an, bir daha asla unutamayacağınız bir hatıraya dönüşecektir." - ORDU