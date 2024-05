Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Bireylerin Yanında Olduklarını Belirtti

Yerel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Sizler için yapmayacağımız şey yok, yeter ki sizin yüzünüz gülsün" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Otağı'nda Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi, engelli bireylerin annelerine çiçek takdim etti.

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını söyledi. Amaçlarının engelli bireylerin her zaman yüzünü güldürmek olduğunu ifade eden Güler, "Biz Ordu olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin en önemli fertleri ise annelerimiz ve kıymetli engelli kardeşlerimiz. Onlar bizlere emanet. Bizler bu değerli emanete layık oldukları ortamları oluşturmak istiyoruz. Sizler için yapmayacağımız şey yok. Yeter ki sizin yüzünüz gülsün. Hayat dinamik bir şekilde devam ediyor ve hiçbir şey sınırlı değil. Bu sebeple yeni tekliflerinizi ve yeni önerilerinizi dikkate alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim için önemli kavram Allah'ın rızası. Bunu da sizin yüzünüzü güldürerek ve gönül köprüleri kurarak gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi bugünde bir aradayız. Allah ağzımızın tadını bozmasın" diye konuştu.

Programa katılan engelli bireyler ise kendilerine verilen hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - ORDU