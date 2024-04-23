Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın makam koltuğu çocuğa teslim edildi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in makam koltuğu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Nehir Çağla Bektaş'a teslim edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan çocukları ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Başkan Vekili Tezcan, Dr. Mehmet Hilmi Güler'in makamını 3. sınıf öğrencisi Nehir Çağla Bektaş'a bıraktı. Temsili Başkan Çağla Bektaş'a arkadaşları Ela Sare Vayni ve Mustafa Samet Şimşek de eşlik etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan temsili Başkan Nehir Çağla Bektaş anlamlı bir konuşma yaptı. Bektaş, "Öncelikle Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e makam koltuğuna oturma fırsatı verdiği için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Büyük Önder Atatürk'ün milli egemenlik ateşini yaktığı ve bağımsızlığa ulaşma yolunda başlattığı mücadelenin en önemli adımıdır. Türk milleti için kutlu bir gündür. Atatürk 23 Nisan'ı biz Türk çocuklarına emanet etmiştir. Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. Biz çocuklar bunun gururunu yaşıyoruz. Bize emanet edilen değerlerimizi Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda koruyacağımıza söz veriyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak gösterdiğiniz güvene verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Tüm dünyada barış ve sevgi dolu, çocukların mutlu olduğu nice güzel bayramlar umuduyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Temsili Başkan Bektaş'ın konuşmasının ardından Ela Sare Vayni ve Mustafa Samet Şimşek de isteklerini dile getirdi. İlk olarak okullarda eksikliklerin giderilmesini talep eden öğrenciler, sokak hayvanları için de her türlü desteğin verilmesini istedi.

Program sonunda çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Vekili Celal Tezcan onlara çeşitli hediyeler de takdim etti.

75. yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Zeki Fidan, Sınıf Öğretmeni Nazlı Emeksiz, Matematik Öğretmeni Zeynep Kübra Bektaş'ın da yer aldığı temsili makam devir teslim töreni fotoğraf çekimi ardından sona erdi. - ORDU