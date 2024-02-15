Ordu Büyükşehir Belediyesi Alzheimer hastası kadına akıllı saat teslim etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaybolduktan 4 günde sonra sağ olarak bulunan 87 Alzheimer hastası yaşlı kadına Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı saat teslim edildi.
Olay Tekkiraz Mahallesi'nde 8 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Sokak'ta bulunan evinden ayrılan Alzheimer hastası Fatma Pelit (87) geri dönmeyince ailesi arama çalışması başlattı, ardından kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD, Ordu KATAK Arama Kurtarma Ekibi ve ilçe jandarma ekipleri 11 Şubat tarihinde arama çalışması başlattı. Çalışmaların ardından yaşlı kadın 12 Şubat tarihinde evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta fındık bahçesinde sağ olarak bulundu.
Fatma Pelit'in yeniden aynı durumu yaşamamasını isteyen ailesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin olması muhtemel kaybolma ve düşme olaylarına karşı önlem almak amacıyla geliştirdiği cihaz olan 'akıllı saat' için talepte bulundu. Talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatma Pelit'i evinde ziyaret ederek akıllı saati teslim etti.
Akıllı Saat sayesinde hayatında yeni bir başlangıç yapan Fatma Teyze'nin ailesinin yaşadığı endişe bu proje ile sona erdi. Pelit ailesi, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için verilen Akıllı Saat dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti. - ORDU
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