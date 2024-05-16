Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nden 11 Bin Kişiye Eğitim - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nden 11 Bin Kişiye Eğitim

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi\'nden 11 Bin Kişiye Eğitim

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM), 2023 yılında toplamda 382 kurumda 11 bin 264 kişiye ilkyardım ve yangın eğitimi verildi. OBİTEM, Giresun Espiye ve Tirebolu ilçelerindeki itfaiye teşkilatlarına eğitimler düzenliyor.

16.05.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM), 2023 yılında toplamda 382 kurumda 11 bin 264 kişiye ilkyardım ve yangın eğitimi verildi.

Oluşturduğu vizyonla bilgi birikim ve tecrübelerini Türkiye'nin dört bir köşesindeki itfaiye teşkilatlarıyla paylaşan OBİTEM, Giresun Espiye ilçesi ve Tirebolu ilçesi itfaiye teşkilatlarına eğitim veriyor. Eğitimlerde uygulamalı olarak çeşitli yangın istasyonlarında gerçeği aratmayan yangınla mücadele teknikleri öğretiliyor.

Uluslararası yangın eğitim müfredatına uygun olarak verilen 40 saat süreli itfaiye er eğitimi programı kapsamında personellere itfaiye ekipman bilgisi, yangın dinamikleri, LPG, doğalgaz ve akaryakıt kaynaklı yangınlar, kapalı ve dumanlı alanlarda arama kurtarma becerisi, trafik kazalarına müdahale, doğada iple istasyon oluşturup kurtarma hattı kurma eğitimleri veriliyor. Tirebolu Belediyesi'ne bağlı 7, Eynesil Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye personeli ile Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri de verilen eğitimlerle donanım kazanıyor.

Eğitimin verimli geçtiğine dikkat çekerek, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine teşekkür eden itfaiye erleri, "Bu eğitimlere katılarak eksik yönlerimizin farkına vardık. Yangınla mücadele stratejimizin gelişmesi acısından teorik ve uygulamalı eğitimler çok verimli geçti. Edindiğimiz bilgilerle yöremizde meydana gelen olaylara daha etkin ve yerinde müdahaleler yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştular. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nden 11 Bin Kişiye Eğitim - Son Dakika

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